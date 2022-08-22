В Краматорске приостановили любую деятельность в преддверии Дня независимости

Руководство Краматорска на несколько дней запретило работу общественных заведений и движение транспорта на территории города. Местным жителям запрещено выходить на улицы и организовывать массовые мероприятия. Более того, приостановлена работа банкоматов, почтовых отделений, а также выдача гуманитарной помощи.

"В Краматорске на ближайшие праздничные дни приостановили фактически любую деятельность на улице", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Страна.ua".