Руководство Краматорска на несколько дней запретило работу общественных заведений и движение транспорта на территории города. Местным жителям запрещено выходить на улицы и организовывать массовые мероприятия. Более того, приостановлена работа банкоматов, почтовых отделений, а также выдача гуманитарной помощи.
"В Краматорске на ближайшие праздничные дни приостановили фактически любую деятельность на улице", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Страна.ua".
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