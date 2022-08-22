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Боевики ВСУ обстреляли Зайцево, Александровку и Горловку

Силовые структуры

Украинские войска нанесли удары по населённым пунктам Зайцево, Александровка и Горловка. В общей сложности было выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра и восемь снарядов калибром 122 миллиметра.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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