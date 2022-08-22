Подберёзкин допустил военный ответ России на тренировочную миссию ЕС для ВСУ

Директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберёзкин в разговоре с Pravda.Ru оценил заявления руководителя дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о тренировочной операции по подготовке украинских солдат, которая пройдёт на территории соседней с Украиной страны.

"Я думаю, что российская сторона должна отреагировать резко в отношении этого государства. Такие действия сделают его стороной конфликта", — сказал эксперт.

Вместе с этим он допустил военно-технический ответ со стороны Москвы. Как отметил специалист, Израиль в таком случае нанёс бы по базе удар высокоточным оружием.

"Местом проведения мероприятий может быть Румыния или Польша", — заключил собеседник издания.

Ранее Боррель сообщил, что власти ЕС разместят на территории одной из стран объединения, которая находится рядом с Украиной, тренировочные пункты для военных ВСУ.

"Мы поставляем достаточно сложное вооружение, для его эксплуатации необходима подготовка", — добавил западный чиновник во время конференции в Сантандере.