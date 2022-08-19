Le Monde: солдаты ВСУ проходят обучение под руководством экс-полковника США

Американская частная военная компания Mozart Group обучает украинских боевиков неподалёку от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом пишет газета Le Monde.

Основатель и руководитель организации, полковник морской пехоты США в отставке Энди Милберн рассказал в интервью изданию, что инструкторы проводят занятия с солдатами ВСУ, которые уже участвовали в боях с союзными силами РФ и ЛДНР. По его словам, за последние четыре месяца 2,5 тысячи украинских военных прошли программу обучения.

Как пояснил экс-полковник, его компания проделывает работу, на которую не способен официальный Вашингтон.

"Пентагон оправдывается, говоря, что не имеет к нам никакого отношения. Это чистая правда", — сказал Милберн.

Le Monde отмечает, что украинские военные проходят обучение в течение 10 дней. Программа включает в себя курс тактики и консультации по использованию оружия, подчёркивается в статье.