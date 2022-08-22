Основная ошибка РФ с 2014 года в том, что всё это время агрессию киевской власти называли "гражданской войной”.
Об этом сообщил член-корреспондент Российской академии военных наук Владимир Козин.
Он отметил, что было три украинских агрессии против ЛДНР. Первая — в апреле 2014 г., вторая — в 2015 г., а третья — 14 февраля, за несколько дней до СВО. Пик агрессии пришелся на 17 февраля, когда из городов ДНР стали эвакуировать мирное население.
"Минуточку. Разве ДНР/ЛНР воевали с мирными жителями? Нет, они воевали с ВСУ, Народным фронтом и территориальной обороной. Сколько сантиметров украинской территории захватили ДНР/ЛНР? Ни одного. Они остались даже в усечённом виде, согласно административно-территориальному делению Украины”, — в беседе с изданием "Украина.ру" отметил обозреватель.
По его словам, киевская власть перешла "красную черту”. Козин призвал упразднить Генштаб ВСУ, системы материально-технического и кадрового обеспечения, а также разведывательно-информационные структуры.
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