Снова громкие взрывы слышны в Севастополе.

Взрывы слышал весь город, по предварительной информации - средства российских ПВО сбили вражеские цели в районе мыса Фиолент.

Все подробности выясняются

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