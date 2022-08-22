Снова громкие взрывы слышны в Севастополе.
Взрывы слышал весь город, по предварительной информации - средства российских ПВО сбили вражеские цели в районе мыса Фиолент.
Все подробности выясняются
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.