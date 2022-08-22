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ФСБ опубликовала видеозапись с подозреваемой в убийстве Дугиной

Силовые структуры

Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись, на которой видно, как подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной украинка въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой и выезжает в Эстонию.

Судя по записи, в Россию гражданка Украины Наталья Вовк въехала блондинкой, после чего перекрасила волосы и выехала из страны, будучи брюнеткой, сообщает РИА Новости.

Она приехала в страну 23 июля и арендовала квартиру в московском доме, где жила Дугина, чтобы следить за дочерью философа Александра Дугина, который, возможно, и был изначальной целью Вовк. В день убийства она приехала на литературно-музыкальный фестиваль "Традиция", куда были приглашены Дугины. Злоумышленница прицепила взрывное устройство к автомобилю Дарьи и совершила его подрыв, когда девушка возвращалась в Москву. Водитель машины погибла на месте. Философ должен был ехать вместе с дочерью, но в последний момент сел в другое транспортное средство.

Хакеры из группировки RaHDit выяснили, что Вовк ранее состояла в националистическом батальоне "Азов"*.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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