Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала киевские власти подделкой после слов украинского МВД о фальшивом документе Натальи Вовк.
Официальный представитель российского ведомства назвала так киевский режим, комментируя слова главы МВД Украины Антона Геращенко о том, что фото удостоверения сотрудницы нацгвардии Украины Натальи Вовк, попавшее в СМИ, является фальшивым.
"Так обо всем киевском режиме можно сказать", — написала Захарова с своём аккаунте мессенджера.
Ранее двоюродная сестра Вовк сообщила РИА Новости, что подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной украинка Наталья Вовк служила в ВСУ.
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