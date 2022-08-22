Мария Захарова назвала нынешнюю киевскую власть подделкой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала киевские власти подделкой после слов украинского МВД о фальшивом документе Натальи Вовк.

Официальный представитель российского ведомства назвала так киевский режим, комментируя слова главы МВД Украины Антона Геращенко о том, что фото удостоверения сотрудницы нацгвардии Украины Натальи Вовк, попавшее в СМИ, является фальшивым.

"Так обо всем киевском режиме можно сказать", — написала Захарова с своём аккаунте мессенджера.

Ранее двоюродная сестра Вовк сообщила РИА Новости, что подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной украинка Наталья Вовк служила в ВСУ.