ВС РФ наступают на Донбассе и наносят удары по ВСУ по всей линии фронта

Объединённая армия ведёт наступление и наносит удары по ВСУ на всей линии фронта.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

▪️ На Краматорском направлении армия РФ ведёт наступательный бой у Краснополья;

▪️ На Бахмутском направлении ВС РФ проводят штурмовые действия у Соледара, Кодемы и Зайцево;

▪️ На Авдеевском направлении ВС РФ наступает в районах Красногоровки, Первомайского и Невельского;

▪️ Союзные силы продолжают обстреливать позиции ВСУ из артиллерии и танков, а также наносить авиаудары по всей линии фронта.