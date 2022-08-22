Объединённая армия ведёт наступление и наносит удары по ВСУ на всей линии фронта.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
▪️ На Краматорском направлении армия РФ ведёт наступательный бой у Краснополья;
▪️ На Бахмутском направлении ВС РФ проводят штурмовые действия у Соледара, Кодемы и Зайцево;
▪️ На Авдеевском направлении ВС РФ наступает в районах Красногоровки, Первомайского и Невельского;
▪️ Союзные силы продолжают обстреливать позиции ВСУ из артиллерии и танков, а также наносить авиаудары по всей линии фронта.
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