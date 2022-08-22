Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку словам посла Украины в Казахстане.

Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, украинский дипломат публично призывал к убийству граждан русской национальности.

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