Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку словам посла Украины в Казахстане.
Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, украинский дипломат публично призывал к убийству граждан русской национальности.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.