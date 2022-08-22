Пентагон заявил о поставках ВСУ барражирующих боеприпасов Switchblade

ВС США намерены подписать контракт на разработку и поставку Киеву барражирующих боеприпасов Switchblade 600.

Об этом сообщает "Военное обозрение" со ссылкой на Defense News.

Речь идет о контракте на производство барражирующих боеприпасов в количестве десяти единиц. Соглашение будет подписано с фирмой AeroVironment — разработчиком БПЛА-камикадзе Switchblade. Когда ВСУ получит заказанные дроны, неизвестно.