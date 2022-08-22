Под Харьковом боевики нацбатальона "Кракен" разместились в школе

Националисты формирования "Кракен" разместили свой опорный пункт в одной из школ Харьковской области.

Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В Троицком Харьковской области в здании общеобразовательной школы размещены опорный пункт националистического батальона "Кракен" и склады боеприпасов, во дворе учебного заведения позиции РСЗО и бронетехники", — цитирует генерал-полковника РИА Новости.

Помимо этого, по словам представителя Минобороны, бандеровцы оборудовали артиллерию во дворах домовладений посёлка Барвенково.

Местным жителям запретили покидать дома, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться, жёстко пресекают националисты, подытожил Мизинцев.