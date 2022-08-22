Минобороны: ВСУ планируют взорвать мост в Славянске и обвинить РФ

ВСУ заминировали мост через р. Казенный Торец в Славянске.

Автомобильный мост планируют взорвать и обвинить в этом российскую армию, сообщил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"По имеющейся достоверной информации, боевики украинских вооруженных формирований в Славянске ДНР, вблизи школы № 15 (ул. Свободы), заминировали автомобильный мост через реку Казенный Торец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры", — цитирует генерал-полковника РИА Новости.

Генерал подчеркнул, что в ходе выполнения задач СВО армия России не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, гуманно относится к мирным гражданам и оказывает им всестороннюю помощь.