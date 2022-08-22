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Госдеп США прокомментировал убийство Дугиной: осуждаем убийства мирных

Силовые структуры

Соединённые Штаты осуждают убийство мирных граждан.

Об этом сообщил Государственный департамент США, комментируя гибель Дарьи Дугиной.

Напомним, дочь известного российского философа Александра Дугина — Дарья Дугина (Платонова) была взорвана в своём автомобиле в Московской области. ФСБ раскрыла это преступление и заявила, что к убийству девушки причастны украинские спецслужбы.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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