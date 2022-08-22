Соединённые Штаты осуждают убийство мирных граждан.
Об этом сообщил Государственный департамент США, комментируя гибель Дарьи Дугиной.
Напомним, дочь известного российского философа Александра Дугина — Дарья Дугина (Платонова) была взорвана в своём автомобиле в Московской области. ФСБ раскрыла это преступление и заявила, что к убийству девушки причастны украинские спецслужбы.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.