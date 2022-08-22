Вашингтон уверен, что РФ проведет расследование убийства Дарьи Дугиной, и осуждает насилие в отношении мирного населения.
Об этом сообщил официальный представитель госдепа США Нед Прайс.
Однако он отказался отвечать на вопрос, считают ли США достоверными заверения Киева о непричастности к убийству.
"Нет сомнений в том, что российская сторона проведет расследование, а также представит свои определенные заключения на данный счёт. Всё, что я могу сказать на данном этапе — это то, что Украина отрицает какую-либо причастность", — заявил американский дипломат.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.