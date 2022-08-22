Садулаев: убийца Дугиной прикрылась дочерью как щитом

Писатель и юрист Герман Садулаев заявил, что Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве Дарьи Дугиной, прикрылась дочерью как щитом.

Об этом сообщают "Аргументы и факты".

"Смотрите, какой сюжет получается. Есть террористка. Она берёт с собой на "задание” родную дочь. Сажает её в машину, в которой везёт взрывчатку. Она понимает, что всё может пойти не так. Что устройство может сдетонировать. Что её разоблачат и, возможно, по машине будут стрелять. Что её дочь при этом может погибнуть. Но она берет с собой дочь. И прикрывается ею как живым щитом", — убеждён писатель.

Он отметил, что так дико не поступают даже звери. Когда дочка подрастет, она точно спросит мать, почему та была готова пожертвовать жизнью собственного ребёнка, уверен публицист.

"Мама, ты правда была готова чтобы я умерла ради выполнения твоего "задания”? А зачем ты тогда нужна, такая мама?" — подытожил Садулаев.