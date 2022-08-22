Главком ВСУ заявил о 9 тысячах погибших военных Украины в СВО

С начала спецоперации потери украинских националистов составили "более 9 тысяч" боевиков.

Об этом сообщил главком ВСУ генерал Валерий Залужный. Цифры о потерях украинский главнокомандующий привел во время выступления на форуме "Защитники. Перекличка".

"Потери Украины за полгода составляют примерно девять тысяч военных", — цитирует Залужного издание Ku.life.

Министр обороны России Сергей Шойгу накануне заявлял, что киевская власть намеренно скрывает истинные потери ВСУ.