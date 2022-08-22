С начала спецоперации потери украинских националистов составили "более 9 тысяч" боевиков.
Об этом сообщил главком ВСУ генерал Валерий Залужный. Цифры о потерях украинский главнокомандующий привел во время выступления на форуме "Защитники. Перекличка".
"Потери Украины за полгода составляют примерно девять тысяч военных", — цитирует Залужного издание Ku.life.
Министр обороны России Сергей Шойгу накануне заявлял, что киевская власть намеренно скрывает истинные потери ВСУ.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.