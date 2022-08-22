Кто горит желанием быть марионеткой США? Такие вопросы задают читатели иностранных СМИ.
"Я ни за каких тори помирать не собираюсь", — размышляют англичане на тему гипотетической войны с РФ.
"Они сами всё подстроили и продолжают дразнить медведя", "Это правительственный вброс, чтобы отвлечь нас от кризиса и экономической ситуации", — начинают догадываться на Западе.
Многие также выразили опасения из-за возможной ядерной угрозы в случае российско-британского конфликта.
"РФ наверняка нанесёт ядерный удар по Британии, если та начнет воевать Ведь получится, что Британия объявила России войну, и в таком случае российская доктрина подразумевает ядерный удар по врагу", — пишут британцы
Накануне уоррент-офицер Пол Карни заявил, что настал момент, когда солдаты ВС Великобритании должны предупредить своих родных о возможности войны с РФ.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.