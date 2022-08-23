Военный историк Норин: единственное условие для мобилизации — война в РФ

Евгений Норин уверен, что российские власти не будут объявлять мобилизацию, пока стране не возникнет глобальная угроза.

Ещё одним поводом для мобилизации может стать начало боевых действий в границах Российской Федерации, добавил военный историк в интервью изданию "Украина.ру". Эксперт отметил, что российские власти используют всеобщий призыв только как крайнее средство.

"Потому что это чревато серьёзными внутриполитическими последствиями", — объяснил специалист.

Что касается такой возможности во время украинского конфликта, мобилизацию объявят, "если натовцы напрямую вмешаются", заверил Норин.