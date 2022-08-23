Рогов: Запорожская область готова передать ООН доказательства обстрелов АЭС

Все материалы, которые подтверждают удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС, собраны. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

В интервью РИА Новости он отметил, что власти Запорожской области готовы передать эти документы в Организацию Объединённых Наций (ООН).

"Вся доказательная база нами собрана и может быть в незамедлительном порядке направлена в ООН", — сказал представитель ВГА.

Он также подчеркнул: мировое сообщество должно знать о том, что киевский режим причастен к атакам на Запорожскую атомную электростанцию.

Как пояснил Рогов, регион может предоставить экспертам из ООН список всех видов вооружений, которые были использованы украинскими боевиками для нанесения ударов по ЗАЭС. Член главного совета ВГА добавил, что на территории Запорожской области сохранены части снарядов и ракет, выпущенных по инфраструктуре станции.