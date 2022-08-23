Анпилогов: ВС РФ изменили тактику на линии Северск — Соледар — Артёмовск

В спецоперации на Украине по направлению Северск — Соледар — Артёмовск российские войска решают оперативно-тактические задачи.

ВСУ оттесняют к Северску и от Горловки, однако полную ситуацию знает лишь командир на месте. Об этом сообщил президент фонда "Основание", военный эксперт Алексей Анпилогов.

Ранее аналитики прогнозировали, что объединённая армия не будет заходить в эти города, пока артиллеристы националистов остаются в окрестных посёлках.

И, если сейчас штурмовики заходят в Соледар, в Артёмовск, оттесняют бандеровцев к Северску и от Горловки, значит, они решают оперативно-тактические задачи, без завершения которых стратегическую победу осуществить невозможно, в интервью изданию "Украина.ру" рассказал обозреватель.

По его словам, находясь в столице, нельзя знать оперативную обстановку в СВО, которую знает командир подразделения или командование штаба.