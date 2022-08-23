Боевики ВСУ признали вину в подрыве моста в Святогорске

Мост в городе Святогорск подорвали ещё в начале лета. После этого командование ВСУ заявило, что российские войска якобы пытались нарушить логистику украинских войск, а также помешать мирным жителям покинуть Святогорск.

Однако теперь в социальных сетях командование сил спецопераций (ССО) Украины опубликовало видео подрыва моста. По словам ССО, украинские боевики взорвали объект, чтобы "уничтожить логистику ВС РФ, нарушить поставки и манёвры".

"Это видео снято несколько недель назад, но по определённым причинам публикуем его только сегодня. В результате подрыва мост в Донецкой области стал для россиян преградой", — сказано в комментарии к видеозаписи.