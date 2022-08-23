На Украине уничтожен бывший комбат батальона "Миротворец" Андрей Бахтов

В районе Зайцево (ДНР) был уничтожен бывший комбат украинского добровольческого батальона "Миротворец" Андрей Бахтов. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.

Бахтов известен, как руководитель националистических группировок на Горловском направлении с 2014 года.

На момент ликвидации он командовал ротой одной из бригад оперативного назначения Нацгвардии Украины.