В районе Зайцево (ДНР) был уничтожен бывший комбат украинского добровольческого батальона "Миротворец" Андрей Бахтов. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.
Бахтов известен, как руководитель националистических группировок на Горловском направлении с 2014 года.
На момент ликвидации он командовал ротой одной из бригад оперативного назначения Нацгвардии Украины.
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