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Полковник Ходарёнок заявил, что России бессмысленно применять ТЯО на Украине

Силовые структуры

Ранее британский генерал Ричард Бэрронс заявил, что "затяжной характер" украинского конфликта повышает риски использования тактического ядерного оружия (ТЯО) со стороны России. Полковник в отставке Михаил Ходарёнок прокомментировал высказывания Бэрронса и отметил, что ТЯО предназначено для ликвидации крупных целей и районов, где сосредоточено большое количество сил и средств противника на фронте.

Полковник Ходарёнок заявил, что России бессмысленно применять ТЯО на Украине

"У ВСУ крупных скоплений сил не осталось в принципе. Два анклава в Донбассе — Краматорск и Славянск — ВС РФ могут зачистить и без применения ядерного оружия", — указал эксперт в своём Telegram-канале.

Ходарёнок заявил, что применение российского ТЯО на Украине абсолютно бессмысленно и не соответствует интересам Москвы.

"Для британцев, США и других стран, обладающих ядерным оружием, человеческие жизни не стоят ничего. Поэтому и рассуждают граждане "с правильными лицами" в рамках других категорий", — подчеркнул он.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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