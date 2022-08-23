Ранее британский генерал Ричард Бэрронс заявил, что "затяжной характер" украинского конфликта повышает риски использования тактического ядерного оружия (ТЯО) со стороны России. Полковник в отставке Михаил Ходарёнок прокомментировал высказывания Бэрронса и отметил, что ТЯО предназначено для ликвидации крупных целей и районов, где сосредоточено большое количество сил и средств противника на фронте.
"У ВСУ крупных скоплений сил не осталось в принципе. Два анклава в Донбассе — Краматорск и Славянск — ВС РФ могут зачистить и без применения ядерного оружия", — указал эксперт в своём Telegram-канале.
Ходарёнок заявил, что применение российского ТЯО на Украине абсолютно бессмысленно и не соответствует интересам Москвы.
"Для британцев, США и других стран, обладающих ядерным оружием, человеческие жизни не стоят ничего. Поэтому и рассуждают граждане "с правильными лицами" в рамках других категорий", — подчеркнул он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.