Леонков заявил, что Россия испытывает в СВО на Украине не только ракеты "Кинжал"

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российская армия в ходе военной спецоперации на Украине проверяет самые передовые системы. Аналитик отметил, что против украинской армии ВС РФ применяли не только гиперзвуковые ракеты "Кинжал", но и другие новейшие комплексы.

"Грех было их не испробовать в боевой обстановке, отличающейся от сирийской. Понятное дело, что по результатам испытаний вносятся соответствующие изменения", — сказал Леонков в программе "Большая игра".

Также эксперт отметил, что на данный момент на Украине не использовалась ракета "Циркон", однако ракетные комплексы "Оникс" эффективно уничтожают наземные цели.