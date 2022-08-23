Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российская армия в ходе военной спецоперации на Украине проверяет самые передовые системы. Аналитик отметил, что против украинской армии ВС РФ применяли не только гиперзвуковые ракеты "Кинжал", но и другие новейшие комплексы.
"Грех было их не испробовать в боевой обстановке, отличающейся от сирийской. Понятное дело, что по результатам испытаний вносятся соответствующие изменения", — сказал Леонков в программе "Большая игра".
Также эксперт отметил, что на данный момент на Украине не использовалась ракета "Циркон", однако ракетные комплексы "Оникс" эффективно уничтожают наземные цели.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.