ВСУ атаковали здание администрации ДНР: Пушилин не пострадал

В Сети появилось видео, на котором можно увидеть последствия обстрела Донецкой Народной Республики. Снаряды прилетели в здание администрации ДНР.

На кадрах очевидцы рассказывают, что ВСУ попали в здание прямой наводкой. Строение находится в чёрном дыму. Во дворе разбросаны обломки. Снаряды спровоцировали пожар в здании.

"Было пять звуков разрыва", — объяснил очевидец.

Власти уже заявили, что сам глава ДНР Денис Пушилин не пострадал.

Сообщается, что результате обстрела ВСУ на ул. Челюскинцев в своей машине погиб мужчина 1971 года рождения.