В Сети появилось видео, на котором можно увидеть последствия обстрела Донецкой Народной Республики. Снаряды прилетели в здание администрации ДНР.
На кадрах очевидцы рассказывают, что ВСУ попали в здание прямой наводкой. Строение находится в чёрном дыму. Во дворе разбросаны обломки. Снаряды спровоцировали пожар в здании.
"Было пять звуков разрыва", — объяснил очевидец.
Власти уже заявили, что сам глава ДНР Денис Пушилин не пострадал.
Сообщается, что результате обстрела ВСУ на ул. Челюскинцев в своей машине погиб мужчина 1971 года рождения.
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