США включили в новый транш финансовой помощи Киеву деньги на оборудование, которое ещё только разрабатывается. Для его передачи Киеву потребуются месяцы, а то и годы, заявили американские аналитики.
"Пентагон просил о системах ПВО и противотанковых, а также БПЛА и оборудовании связи. Многие из этих систем не попадут в руки украинских бойцов ещё месяцы или годы, потому что они до сих пор разрабатываются, сообщили чиновники", — передает телеканал NBC News.
Новый пакет помощи Киеву сформирован на 3 миллиарда долларов, объявить о котором Вашингтон планирует в среду.
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