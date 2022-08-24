NBC News: Вашингтон решил вложить деньги для Украины в разработку оружия

США включили в новый транш финансовой помощи Киеву деньги на оборудование, которое ещё только разрабатывается. Для его передачи Киеву потребуются месяцы, а то и годы, заявили американские аналитики.

"Пентагон просил о системах ПВО и противотанковых, а также БПЛА и оборудовании связи. Многие из этих систем не попадут в руки украинских бойцов ещё месяцы или годы, потому что они до сих пор разрабатываются, сообщили чиновники", — передает телеканал NBC News.

Новый пакет помощи Киеву сформирован на 3 миллиарда долларов, объявить о котором Вашингтон планирует в среду.