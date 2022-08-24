В ходе опыта боевого применения выяснилось, что защитный шлем российского "Ратника" показал себя эффективнее западных аналогов на 40 процентов, сообщили в "Ростехе".
"Опыт применения экипировки "Ратник" в боевых условиях показывает, что она реально спасает жизни. В частности, шлем 6Б47 защищает голову бойца на 30-40 процентов эффективнее, нежели общевойсковые аналоги НАТО", — пояснили в ведомстве РИА Новости.
Основная задача экипировки защитить военных от мелкоосколочных поражающих объектов. По данным ведомства, именно подобные ранения встречаются в 75 процентах случаев, а масса "снарядов" не превышает 1,5 граммов.
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