Страна.ua: в Харькове начались облавы на граждан c родными из России

В Харькове украинская полиция начала массовые проверки жителей на предмет родственных связей с россиянами.

Как рассказали очевидцы, местных жителей допрашивают и обыскивают сотрудники СБУ вместе с полицейскими.

"Проверяют автомобили, документы, мобильные телефоны. Часто спрашивают о наличии возможных родственников или знакомых в России, поддерживают ли харьковчане с ними контакт. Иногда проверяют переписки в телефонах или же телефонную книгу", — пишет "Страна.ua".

Местные жители жалуются, что авто могут остановить среди моста или оживлённой трассы, что создаёт километровые пробки. Кроме прочего, украинские силовики "вылавливают" горожан во дворах, парках и магазинах.