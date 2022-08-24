В Харькове украинская полиция начала массовые проверки жителей на предмет родственных связей с россиянами.
Как рассказали очевидцы, местных жителей допрашивают и обыскивают сотрудники СБУ вместе с полицейскими.
"Проверяют автомобили, документы, мобильные телефоны. Часто спрашивают о наличии возможных родственников или знакомых в России, поддерживают ли харьковчане с ними контакт. Иногда проверяют переписки в телефонах или же телефонную книгу", — пишет "Страна.ua".
Местные жители жалуются, что авто могут остановить среди моста или оживлённой трассы, что создаёт километровые пробки. Кроме прочего, украинские силовики "вылавливают" горожан во дворах, парках и магазинах.
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