Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержан в рамках уголовного дела за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации.
"Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии", — цитирует ТАСС источник в силовых структурах.
Что конкретно сделал Ройзман, пока не сообщается.
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