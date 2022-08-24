Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали за дискредитацию ВС РФ

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержан в рамках уголовного дела за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации.

"Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии", — цитирует ТАСС источник в силовых структурах.

Что конкретно сделал Ройзман, пока не сообщается.