Крейсер "Пётр Великий" выполнил пуск крылатой ракеты "Гранит"

Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" Северного флота выполнил учебно-боевой пуск крылатой ракеты "Гранит". Об этом сообщили в среду в пресс-службе СФ.

Согласно информации запуск снаряда по морской цели был произведён в рамках учений в акватории Баренцева моря.

"Флагманский корабль СФ — тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Гранит" по мишенной позиции в районе архипелага Новая Земля", — говорится в сообщении.

Крейсер успешно поразил цель и выполнил учебно-боевую задачу.