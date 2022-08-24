Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" Северного флота выполнил учебно-боевой пуск крылатой ракеты "Гранит". Об этом сообщили в среду в пресс-службе СФ.
Согласно информации запуск снаряда по морской цели был произведён в рамках учений в акватории Баренцева моря.
"Флагманский корабль СФ — тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Гранит" по мишенной позиции в районе архипелага Новая Земля", — говорится в сообщении.
Крейсер успешно поразил цель и выполнил учебно-боевую задачу.
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