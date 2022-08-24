Снайперы Боливии обучаются стрельбе на российских винтовках СВД

Снайперов ВС Боливии обучают стрельбе на российских снайперских винтовках системы Драгунова (СВД), сообщил руководитель боливийской делегации на конкурсе "Снайперский рубеж" Владимир Лупа Саламанка.

В интервью ТАСС он отметил, что Вооружённые силы Боливии активно применяют винтовку Драгунова калибром 7,62×54 миллиметра.

"Она используется на одном из этапов обучения снайперов", — сказал майор.

Глава делегации также высоко оценил пистолет Макарова (ПМ), который используется на конкурсе "Снайперский рубеж — 2022" в Венесуэле.