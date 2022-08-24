Снайперов ВС Боливии обучают стрельбе на российских снайперских винтовках системы Драгунова (СВД), сообщил руководитель боливийской делегации на конкурсе "Снайперский рубеж" Владимир Лупа Саламанка.
В интервью ТАСС он отметил, что Вооружённые силы Боливии активно применяют винтовку Драгунова калибром 7,62×54 миллиметра.
"Она используется на одном из этапов обучения снайперов", — сказал майор.
Глава делегации также высоко оценил пистолет Макарова (ПМ), который используется на конкурсе "Снайперский рубеж — 2022" в Венесуэле.
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