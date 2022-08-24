На Николаевском направлении происходят очень интересные события, российские военные здесь явно "что-то задумали". Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.
В течение нескольких суток российские силы предприняли здесь ряд попыток произвести разведку боем, причём все они были удачными, а в некоторых случаях и привели к значимому результату, как, например, взятие укрепрайона Благодатное, расположенного в 20 километрах от пригородов Николаева, рассказал эксперт.
Он отметил, что союзные силы также успешно продвигаются южнее Николаева и пытаются прощупать позиции противника севернее Снегирёвки.
"Таким образом, мы видим, что российские войска готовятся к наступательным действия на очень широком фронте", — предположил аналитик.
Примечательно, что украинские войска либо не могут противопоставить ВС РФ ничего, либо, готовят какую-то ловушку, добавил он.
Эксперт считает, что пока второй вариант маловероятен, так как выглядит всё как неспособность ВСУ адекватно реагировать на проблемы.
"А поэтому разведка боем на Николаевском направлении может привести к гораздо более значимым результатам для наших союзных сил", — заключил Подоляка.
Ранее политолог Лариса Шеслер заявила, что взятие Николаева откроет для России путь на Одессу.
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