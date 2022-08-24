Подоляка: на Николаевском направлении "русские что-то задумали"

На Николаевском направлении происходят очень интересные события, российские военные здесь явно "что-то задумали". Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

В течение нескольких суток российские силы предприняли здесь ряд попыток произвести разведку боем, причём все они были удачными, а в некоторых случаях и привели к значимому результату, как, например, взятие укрепрайона Благодатное, расположенного в 20 километрах от пригородов Николаева, рассказал эксперт.

Он отметил, что союзные силы также успешно продвигаются южнее Николаева и пытаются прощупать позиции противника севернее Снегирёвки.

"Таким образом, мы видим, что российские войска готовятся к наступательным действия на очень широком фронте", — предположил аналитик.

Примечательно, что украинские войска либо не могут противопоставить ВС РФ ничего, либо, готовят какую-то ловушку, добавил он.

Эксперт считает, что пока второй вариант маловероятен, так как выглядит всё как неспособность ВСУ адекватно реагировать на проблемы.

"А поэтому разведка боем на Николаевском направлении может привести к гораздо более значимым результатам для наших союзных сил", — заключил Подоляка.

Ранее политолог Лариса Шеслер заявила, что взятие Николаева откроет для России путь на Одессу.