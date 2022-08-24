Норвегия и Британия безвозмездно передадут Киеву микробеспилотники Black Hornet. Об этом сообщили в норвежском Министерстве обороны.
Отмечается, что страны потратят на поставки беспилотных летательных аппаратов свыше 9 миллионов долларов. В пресс-службе Минобороны пояснили, что Норвегия и Британия объединили усилия для поддержки Украины.
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НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.