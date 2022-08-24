Норвегия и Британия передадут Украине микробеспилотники Black Hornet

Норвегия и Британия безвозмездно передадут Киеву микробеспилотники Black Hornet. Об этом сообщили в норвежском Министерстве обороны.

Отмечается, что страны потратят на поставки беспилотных летательных аппаратов свыше 9 миллионов долларов. В пресс-службе Минобороны пояснили, что Норвегия и Британия объединили усилия для поддержки Украины.