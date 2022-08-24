GT: Вашингтон превратил Украину в полигон для оружия чтобы ослабить Россию

США продолжают снабжать Украину оружием и высказывать "хвалебные оды", однако не спешат давать Киеву какие-либо гарантии безопасности, заявили китайские аналитики. По их мнению, Запад таким образом превращает Незалежную в оружейный полигон чтобы ослабить Россию.

Как подчеркнули авторы, конфликт давно вышел за рамки двух стран и стал камнем преткновения в политике, энергетической сфере и дипломатии.

"США и Запад установили цену за каждую помощь Украине ценой постоянного превращения обширных территорий Украины в испытательный полигон для американского и западного оружия и в мясорубку для ослабления России", — заявили аналитики Global Times.

По мнению авторов, чем дольше США и Запад будет подпитывать конфликт, тем "глубже останутся шрамы" не только у Украины и России, но и у Европы.