Полковник Канчиан: ВС РФ используют далеко не весь военный потенциал на Украине

Военный эксперт, полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канчиан убеждён, что армейские международные игры, организатором которых выступает Россия, проводятся для демонстрации военного потенциала страны. Спецоперация на Украине не стала помехой для проведения ежегодных манёвров, в которых в этом году принимают участие команды из 12 стран.

Соревнования предназначены для проверки различные военных навыков: владение бронетехникой, ведение воздушного боя и обороны, нанесение точных артиллерийских ударов, а также проверка военно-инженерных и пехотных возможностей.

"Проведение мероприятия с таким количеством участников, какое у них есть, — это большая победа", — заявил полковник в отставке Канчиан в беседе с France24.

Более того, по мнению эксперта, у российских военнослужащих "есть нечто такое", что позволят ВС РФ вести боевые действия в самых сложных условиях. Эту стойкость и волю к победе западным странам сложно понять, считает Канчиан.