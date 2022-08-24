Шойгу: замедление темпов СВО необходимо для минимизации жертв среди гражданских

Руководитель Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о замедлении наступления в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине.

По словам министра, Вооружённые силы Российской Федерации не нарушают нормы гуманитарного права. Как подчеркнул глава ведомства, военные атакуют только инфраструктуру ВСУ. Власти РФ пытаются минимизировать количество жертв среди гражданских, добавил Шойгу.

"Это замедляет темпы наступления, но мы идём на это сознательно", — заявил руководитель МО во время совещания с коллегами, представителями государств-членов ШОС.

Ранее военный эксперт Марк Канчиан предупредил, что Россия использует далеко не весь силовой потенциал на Украине.