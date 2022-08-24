МО РФ: вертолёты Ми-28Н уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ

Российские ударные вертолёты Ми-28H поразили пункт управления и бронетехнику украинской армии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, вертолёты Ми-28H, принадлежащие Западному военному округу, задействованы в выполнении задач спецоперации России по демилитаризации Украины.

"Во время боевых заданий уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ", — прокомментировали в Минобороны России.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что в зоне проведения специальной военной операции задействованы экипажи вертолётов армейской авиации, которые сопровождают воинские колонны, доставляют десант и военные грузы, осуществляют авиационную поддержку российских военных на малой высоте.

Представители Минобороны РФ подчеркнули: в некоторых случаях на вертолётах эвакуируют граждан, которые проживают на освобождённых территориях рядом с местами боевых действий.