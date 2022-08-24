Эксперт Кошкин: Уникальность СВО на Украине в том, что нет никаких сроков

Отсутствие каких-то конкретных сроков для выполнения целей спецоперации на Украине делает это мероприятие уникальным. Войска спокойно и методично выполняют поставленные задачи, заявил Pravda.Ru военный политолог Кошкин.

Часто можно слышать рассуждения, что спецоперация на Украине затянулась, отметил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, говорить о каких-то сроках завершения СВО попросту неуместно.

"Американские эксперты отмечают, что уникальность специальной военной операции заключается в том, что никаких сроков, никто никого не гонит", — напомнил Кошкин.

В пример он привёл военного эксперта Скотта Риттера из США, который долгое время изучал армию России и СССР и абсолютно профессионально разбирается в вооруженных конфликтах.

"Союзные силы выполняют на Украине боевую задачу в соответствии с решениями командиров и общими целями", — пояснил политолог.

Помимо демилитаризации и денацификации Украины Владимир Путин поручил защитить жизни людей, отметил эксперт, потому спешка здесь совершенно не нужна.

"Мы против того, что гибнут мирные люди, мы против того, чтобы обстреливали жилые кварталы. Для этого и спецоперацию проводим", — заверил учёный.

Сейчас важно, уверен Кошкин, чтобы весь мир увидел, что такое украинский национализм и к чему он ведёт.