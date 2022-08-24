Вооружённые силы Украины (ВСУ) во время обстрела здания администрации руководителя ДНР Дениса Пушилина применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В эфире Первого канала он отметил, что специалисты экстренных служб зафиксировали попадание снаряда в верхний этаж. Как пояснил Басурин, именно там находился кабинет Пушилина.
"Сначала ВСУ использовали 155-й калибр. Последней жирной точкой стала РСЗО HIMARS", — прокомментировал Басурин.
Во вторник, 23 августа, ВСУ нанесли артиллерийский удар по зданию администрации главы ДНР. В этот же день Пушилин прибыл к месту ЧП и осмотрел разрушения. Он считает, что Киев целенаправленно уничтожил его кабинет и залы заседания. Пушилин подчеркнул: украинская армия пытается нанести урон республике.
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