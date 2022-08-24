Басурин: ВСУ при обстреле администрации главы ДНР использовали РСЗО HIMARS

Вооружённые силы Украины (ВСУ) во время обстрела здания администрации руководителя ДНР Дениса Пушилина применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В эфире Первого канала он отметил, что специалисты экстренных служб зафиксировали попадание снаряда в верхний этаж. Как пояснил Басурин, именно там находился кабинет Пушилина.

"Сначала ВСУ использовали 155-й калибр. Последней жирной точкой стала РСЗО HIMARS", — прокомментировал Басурин.

Во вторник, 23 августа, ВСУ нанесли артиллерийский удар по зданию администрации главы ДНР. В этот же день Пушилин прибыл к месту ЧП и осмотрел разрушения. Он считает, что Киев целенаправленно уничтожил его кабинет и залы заседания. Пушилин подчеркнул: украинская армия пытается нанести урон республике.