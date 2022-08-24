Минобороны: ВС РФ уничтожили более 50% батальона ВСУ под Артёмовском

Во время очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация ликвидировала более половины личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ в районе Артёмовска. Остальные боевики бросили свои позиции и сбежали.