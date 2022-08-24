МВД РФ: за "головы" двух азовцев* назначено вознаграждение в миллион рублей

Министерство внутренних дел России объявило о вознаграждении в миллион рублей за помощь в поимке двух командиров националистического батальона "Азов"* Константина Немичева и Сергея Величко, которые проводили пытки над военнослужащими РФ.

"В ходе предварительного следствия установлено, что указанные лица пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью. Фигуранты уголовного дела объявлены в межгосударственный розыск", — говорится в сообщении ведомства.

По информации МВД, данные персоны внесены в федеральный список "Десять особо опасных разыскиваемых преступников".

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что военные преступники должны быть наказаны. По его словам, полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений, совершённых боевиками нацбатальона "Азов"*.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.