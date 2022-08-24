Белорусские военные отправились в Уссурийск, чтобы подготовиться к участию в военных манёврах "Восток-2022". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.
"С гордостью восприняли, что наше подразделение будет участвовать в данном учении. Впервые летит и личный состав. Нам будет показано ведение боевых действий", — заявил командир усиленной батальонно-тактической группы гвардии Владислав Малюков.
Военные учения "Восток-2022" начнутся 30 августа.
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