Военкор Коц: освобождение Донецкой области может занять ещё несколько месяцев

Военный журналист Александр Коц сообщил, что союзные силы могут взять под контроль Донецкую область за несколько месяцев.

"Идёт постепенное выдавливание противника из пригородов Донецка, но этот процесс, к сожалению, не быстрый", — сказал военкор, передаёт "Комсомольская правда".

Вместе с этим Коц указал на стратегическое значение посёлка Пески в Донецкой Народной Республике. Известно, что российские военные "выдавили" ВСУ из этого населённого пункта. Как подчеркнул журналист, союзным войскам необходимо установить контроль над Авдеевкой.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил замедление наступления в ходе военной спецоперации по принуждению к миру на Украине решением минимизировать число жертв среди мирного населения.