Литовкин: денацификацией Украины придётся заниматься много-много лет

С начала спецоперации на Украине прошло полгода, её цели успешно выполняются союзными войсками, однако денацификация украинского государства будет продолжаться ещё длительное время. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке в ТАСС Виктор Литовкин, комментируя Pravda.Ru итоги СВО.

"Денацификацией Украины заниматься придётся много-много лет. Потому что, то, что вбили украинскому населению за 30 лет бандеровской идеологии, перевёрнутого сознания, искажения исторических фактов и навязывания мысли, что Украина — панацея, то есть, Украина выше всех, и Украина выкопала Чёрное море, и первые люди на Земле, Адам и Ева, тоже были украинцы. Переформатирование сознания будет очень долго", — пояснил он.

Литовкин рассказал об успехах российских военных во время проведения спецоперации, в частности, он перечислил освобождённые территории.

"Мы освободили полостью Луганскую Народную Республику, заканчиваем освобождение Донецкой Народной Республики. Азовское море стало российским морем. Освободили Херсонскую область, освободили Запорожскую область. Приступаем к освобождению Николаевской области, города Николаева. Потом будет Одесса и выход на Приднестровье. Украину мы полностью отрежем от Чёрного моря", — отметил собеседник Pravda.Ru.

По словам обозревателя, цели, которые военнослужащим поставил глава российского государства Владимир Путин, окончательно не выполнены.

"Но задачи, которые поставил президент перед армией, которая выполняет задачи специальной военной операции, это обеспечить безопасность в Луганской и Донецкой Народных Республиках, демилитаризовать Украину и денацифицировать Украину — эти задачи ещё не выполнены", — заключил Литовкин.

Напомним, российский лидер 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. По словам Путина, СВО является вынужденной мерой, поскольку России не оставили шансов поступить по-другому.