Украинские военные и командиры даже не обсуждает возможность нападения на Херсон. По словам боевика ВСУ, все прекрасно понимают, что российская артиллерия тотально превосходит силы нацформирований и армии.
"Наступление на Херсон у нас вообще не обсуждается. Сейчас вопрос неактуален", — заявил собеседник "Старне.ua". — "Если мы начнём (атаковать. — Прим. ред.), будут огромные потери в ВСУ".
Как подчеркнул боевик украинской армии, на каждый удар ВСУ союзные силы и ВС РФ отвечают 50 снарядами.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.