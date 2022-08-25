В России впервые сертифицировали беспилотный вертолёт

Первый беспилотник вертолётного типа сертифицирован в России. Им стал БВС ВТ 440 разработки Научно-производственного предприятия "Радар ммс", сообщили в компании в ходе форума "Армия-2022".

"БВС ВТ 440 — это первый в России беспилотный вертолёт, который сертифицирован в рамках экспериментально-правового режима по требованиям Росавиации. Он получил бортовой номер и выполняет задачи в интересах Российской Федерации. Сертификация была пройдена в мае этого года", — пояснили РИА Новости в "Радар ммс".

Как пояснили разработчики, они стали первыми, кто сертифицировал подобного рода технику в России.

Полезная нагрузка БПЛА вертолётного типа составляет 100 килограммов, а взлётная масса 440 килограммов, беспилотник может достигать скорость в 150 километров в час.