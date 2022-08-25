Разведчики ЛНР корректируют огонь артиллерии и бьют противотанковыми управляемыми ракетами по позициям ВСУ по Соледаром.
Точным ударом Союзные силы уничтожили дот противника.
"С ПТУР производится максимум два-три выстрела с одной позиции, потом меняем позиции, так как могут накрыть миномётом, артиллерией, "Градом", может работать снайпер. Поражаем легкобронированную, бронированную технику противника, джипы, танки, доты", — рассказал один из разведчиков корреспонденту РИА Новости на позиции.
Как подчеркнули бойцы Союзных сил, украинцы пытаются "прощупывать" их позиции, поэтому после нескольких ударов, Союзные силы меняют локацию.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.