Луганские разведчики уничтожили украинские позиции под Соледаром

Разведчики ЛНР корректируют огонь артиллерии и бьют противотанковыми управляемыми ракетами по позициям ВСУ по Соледаром.

Точным ударом Союзные силы уничтожили дот противника.

"С ПТУР производится максимум два-три выстрела с одной позиции, потом меняем позиции, так как могут накрыть миномётом, артиллерией, "Градом", может работать снайпер. Поражаем легкобронированную, бронированную технику противника, джипы, танки, доты", — рассказал один из разведчиков корреспонденту РИА Новости на позиции.

Как подчеркнули бойцы Союзных сил, украинцы пытаются "прощупывать" их позиции, поэтому после нескольких ударов, Союзные силы меняют локацию.