Посольство РФ: США боятся предания огласке фактов о преступлениях "Азова"*

Посольство РФ назвало безосновательными обвинения со стороны Госдепа по поводу трибунала над украинскими военными преступниками.

Как подчеркнули в ведомстве, Вашингтон опасается огласки всех злодеяний нацбатальона "Азов"*.

"В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации", — пояснили в дипмиссии.

Как подчеркнули в ведомстве, в ходе судебного процесса могут вскрыться факты, которые обличат Вашингтон в их соучастии.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.