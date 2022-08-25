Посольство РФ назвало безосновательными обвинения со стороны Госдепа по поводу трибунала над украинскими военными преступниками.
Как подчеркнули в ведомстве, Вашингтон опасается огласки всех злодеяний нацбатальона "Азов"*.
"В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации", — пояснили в дипмиссии.
Как подчеркнули в ведомстве, в ходе судебного процесса могут вскрыться факты, которые обличат Вашингтон в их соучастии.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.