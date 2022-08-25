Артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине в ходе учений слаженно и быстро уничтожили условный десантный батальон противника, который высадился у берегов акватории.
"В ходе мероприятий боевой подготовки расчёты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" и реактивных систем залпового огня калибра 220 миллиметров "Ураган" на полигоне Успеновский выполнили нормативы по занятию огневых позиций", — сообщили в пресс-службе ВВО.
Согласно информации, условного врага обнаружили при помощи дронов ещё на подходе к берегу.
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